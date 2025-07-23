Çin'de Elektrik Kurulu Gücünde Güneş ve Rüzgar Enerjisi Lider

Çin'de yılın ilk yarısında elektrik kurulu gücü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarken en fazla artış güneş ve rüzgarda görüldü.

Çin Ulusal Enerji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, toplam elektrik kurulu kapasitesi haziran itibarıyla 3 bin 648 gigavat düzeyine ulaştı.

Ülkenin haziran itibarıyla elektrik kapasitesi termikte 1474,5, güneşte 1100, rüzgarda 572,6, hidroelektrikte 439,9, nükleer enerjide 60,9 gigavata ulaştı.

Kurulu güç, ocak-haziranda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarken santral kapasitesinde en fazla büyüme güneşte görüldü.

Güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünde bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2 artış olurken bunu yüzde 22,7 ile rüzgar, yüzde 4,9 ile nükleer, yüzde 4,7 termik, yüzde 3 ile hidroelektrik santralleri takip etti.

Öte yandan, yılın ilk yarısında kurulu kapasite 300 gigavata yakın artarken en fazla büyüme yaklaşık 213 gigavatla güneş ve 51 gigavatla rüzgarda kaydedildi.