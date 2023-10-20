Çin'de Elektrik Enerjisi Tedarik Endüstrisi Konferansı Başladı

Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kentinde düzenlenen 24. Elektrik Enerjisi Tedarik Endüstrisi Konferansı, Kovid-19 pandemisinden bu yana dünya genelinde düzenlenen ilk fiili katılımlı konferans oldu. Konferansa 2.000'den fazla delege katıldı ve düşük karbonlu enerji, yeşil bir geleceğe güç verme konusu tartışıldı.

XİAMEN, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 24. Elektrik Enerjisi Tedarik Endüstrisi Konferansı ve Sergisi'ni ziyaret eden konuklar, 20 Ekim 2023.

24. Elektrik Enerjisi Tedarik Endüstrisi Konferansı Cuma günü Çin'in güneydoğusundaki kıyı kenti Xiamen'de başladı ve Kovid-19 pandemisinden bu yana dünya genelinde bu alanda düzenlenen ilk fiili katılımlı konferans oldu.

"Düşük Karbonlu Enerji, Yeşil Bir Geleceğe Güç Veriyor" temalı konferansa, Asya-Pasifik bölgesindeki önde gelen enerji ve elektrik şirketleri, yetkililer ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de dahil olmak üzere 2.000'den fazla delege katıldı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)