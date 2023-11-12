Çin'de Ekspres Teslimat Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'de ekspres teslimat hacmi, Çifte 11 çevrimiçi alışveriş festivali sırasında rekor seviyeye ulaştı. Ülke genelindeki ekspres teslimat işletmeleri, bir önceki yıla göre yüzde 23,22 artışla toplamda yaklaşık 5,26 milyar paket teslim etti.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'de ekspres teslimat hacmi, Ekim sonundan Kasım ortasına kadar süren "Çifte 11" çevrimiçi alışveriş festivali sırasında rekor seviyeye ulaştı.

Çin Devlet Posta Bürosu'nun Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, 1 Kasım'dan 11 Kasım'a kadar ülke genelindeki ekspres teslimat işletmeleri, bir önceki yıla göre yüzde 23,22 artışla toplamda yaklaşık 5,26 milyar paket teslim etti.

Büro, Cumartesi günü toplam 639 milyon ekspres paketin işlemden geçtiğini belirtirken rakamın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,76 artış gösterdiğini ve normal iş hacminin 1,87 katı olduğunu kaydetti.

Büro, artan ekspres teslimat işinin tüketici pazarının toparlanması ve genişlemesine katkıda bulunduğunu ve Çin ekonomisinin direncini ve canlılığını tam olarak gösterdiğini belirtti.