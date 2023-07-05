Çin'de Ekonomik Göstergeler Zayıflama İşareti Veriyor

Çin'de öncü ekonomik göstergeler, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ekonomide toparlanma ivmesine baskı yaptığını gösteriyor. Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda önceki aya göre 3 puan azalarak 53,9'a geriledi. Endeksin 50 puan eşik değerinin üzerinde art arda 6. ayında kalması dikkat çekti. İmalat sektöründe ise PMI, daralma eşiğinin altında seyretmeye devam etti. Çin'in ikinci çeyrek büyüme verileri ise bu ayın ortasında açıklanacak.