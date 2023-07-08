Çin'de Ekolojik Uygarlık Forumu Başladı

Çin'in güneybatısındaki Guiyang'da düzenlenen Eco Forum Global Guiyang 2023, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan bir platform olarak başladı. Forum, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle 2.500'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.

GUİYANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ekolojik uygarlığa odaklanan ulusal düzeydeki tek küresel forumu Eco Forum Global Guiyang 2023, Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da başladı.

"İnsanlık ve doğa arasındaki uyumun modernizasyonunu takip etmek - yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmek" temalı bu yılki forum, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı etkinliklerle 2.500'den fazla katılımcıyı çekti.

İki gün sürecek etkinlik boyunca temalı alt forumlar, yeşil ve düşük karbon endüstrilerindeki son teknikler, ürün ve teknolojilere ilişkin sergiler ve iş tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

2009 yılındaki başlangıcından bu yana forumun 11 oturumu başarıyla gerçekleştirildi.