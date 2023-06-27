Çin'de düzenlenen Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda gelecek trendleri konuşuldu

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda "Ufuk Taraması: Çin'in Gelecek Trendleri" konulu bir oturum düzenlendi. İngiltere'deki London School of Economics and Political Science üniversitesinde ekonomi profesörü olan Jin Keyu ve Oxford Üniversitesi Kalkınma için Teknoloji ve Yönetim Merkezi kurucu direktörü Fu Xiaolan birer konuşma yaptı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın "Ufuk Taraması: Çin'in Gelecek Trendleri" konulu oturumunda konuşma yapan İngiltere London School of Economics and Political Science üniversitesi ekonomi profesörü Jin Keyu, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)

TİANJİN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda "Ufuk Taraması: Çin'in Gelecek Trendleri" konulu bir oturum düzenlendi. Oturumda İngiltere'deki London School of Economics and Political Science üniversitesinde ekonomi profesörü olan Jin Keyu ve Oxford Üniversitesi Kalkınma için Teknoloji ve Yönetim Merkezi kurucu direktörü Fu Xiaolan birer konuşma yaptı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın "Ufuk Taraması: Çin'in Gelecek Trendleri" konulu oturumunun katılımcıları, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın "Ufuk Taraması: Çin'in Gelecek Trendleri" konulu oturumunun katılımcıları, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın "Ufuk Taraması: Çin'in Gelecek Trendleri" konulu oturumunda konuşan İngiltere Oxford Üniversitesi Kalkınma için Teknoloji ve Yönetim Merkezi kurucu direktörü Fu Xiaolan, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın "Ufuk Taraması: Çin'in Gelecek Trendleri" konulu oturumunda konuşan İngiltere Oxford Üniversitesi Kalkınma için Teknoloji ve Yönetim Merkezi kurucu direktörü Fu Xiaolan, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)