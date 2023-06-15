Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ilk beş ayında ana karada fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttığını duyurdu.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ilk beş ayında ana karada fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttığını duyurdu.

Bakanlığın Perşembe günü yayımladığı verilere göre, fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım girişi ilk beş ayda 574,81 milyar yuan olarak kayıtlara geçti.

ABD doları cinsinden doğrudan yabancı yatırım girişi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 azalarak 84,35 milyar dolar oldu.

Sektör bazında bakıldığında, imalat sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında arttı.

Yüksek teknoloji sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artış kaydederken yüksek teknoloji imalat sektöründeki artış yüzde 30,8, yüksek teknoloji hizmet sektöründeki artış ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.