Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk dört ayda yıllık yüzde 3,6 azaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk dört ayda yıllık yüzde 3,6 azaldı

AA - Emre Aytekin - Ekonomi
Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk dört ayda yıllık yüzde 3,6 azaldı

Çin'de devlet şirketlerinin karları yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı.

Çin'de devlet şirketlerinin karları yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı.

Maliye Bakanlığının verilerine göre, merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam karları, Ocak-Nisan 2022'de yıllık bazda yüzde 3,6 azalarak 1,28 trilyon yuana (yaklaşık 190 milyar dolar) indi.

İşletme gelirleri yüzde 9,8, harcamalar ise 13,4 arttı.

Borçların varlıklara oranı, yıllık yüzde 0,2 artarak nisan sonu itibarıyla yüzde 64,5'e yükseldi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4,8 düşüş kaydetmişti.

Nisanda başta Çin'in en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde Kovid-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

AA / Emre Aytekin - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title