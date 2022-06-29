Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk beş ayda yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı

Çin'de devlet şirketlerinin karları, yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azaldı.

Maliye Bakanlığının verilerine göre, merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam karları, Ocak-Mayıs 2022'de yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 1,65 trilyon yuana (yaklaşık 243,5 milyar dolar) indi.

İşletme gelirleri yüzde 9,2, harcamalar ise 15,7 arttı.

Borçların varlıklara oranı, yıllık yüzde 0,1 artarak mayıs sonu itibarıyla yüzde 64,3'e yükseldi.

Merkezi hükümet tarafından idare edilen devlet şirketlerinin ise işletme gelirleri yıllık yüzde 12,2, karları yüzde 0,4 arttı.

Çin'de yıl başından bu yana başta en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde Kovid-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.