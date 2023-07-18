Çin'de Deniz Çiftçiliği Geliştiriliyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Laoting ilçesine bağlı Jianggezhuang kasabasındaki bir deniz çiftliğinde çalışan köylülerin fotoğrafı çekildi. Laoting ilçesinde deniz çiftçiliği aktif olarak geliştirilerek, kıyı balıkçılığının azaltılması ve deniz ürünleri arzının zenginleştirilmesi hedefleniyor.