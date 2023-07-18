Çin'de Deniz Çiftçiliği Geliştiriliyor
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Laoting ilçesine bağlı Jianggezhuang kasabasındaki bir deniz çiftliğinde çalışan köylülerin fotoğrafı çekildi. Laoting ilçesinde deniz çiftçiliği aktif olarak geliştirilerek, kıyı balıkçılığının azaltılması ve deniz ürünleri arzının zenginleştirilmesi hedefleniyor.
TANGSHAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Laoting ilçesine bağlı Jianggezhuang kasabasındaki bir deniz çiftliğinde çalışan köylüler görülüyor, 17 Temmuz 2023.
Laoting ilçesinde bir yandan kıyı balıkçılığının yoğunluğu azaltılıp, okyanus ortamında ekolojik denge korunurken diğer yandan deniz ürünleri arzını zenginleştirmek amacıyla deniz çiftçiliği aktif olarak geliştiriliyor. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)