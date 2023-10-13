Çin'de Demiryolu Yolcu Seyahatleri Yüzde 111 Arttı

Çin'de yayımlanan resmi verilere göre, ülkenin demiryollarının gerçekleştirdiği yolcu seyahatlerinin sayısı bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 111,4 arttı. Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu dönemde ülkenin demiryolları üzerinden yaklaşık 2,61 milyar yolcu seyahatinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan resmi verilere göre, ülkenin demiryollarının gerçekleştirdiği yolcu seyahatlerinin sayısı bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 111,4 arttı.

Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu dönemde ülkenin demiryolları üzerinden yaklaşık 2,61 milyar yolcu seyahatinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çin'in demiryolu ağı aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artışla yaklaşık 3,32 milyar ton yük taşıdı.

Veriler ayrıca, Ocak-Ağustos döneminde ülkenin demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 432 milyar yuana (yaklaşık 60,19 milyar ABD doları) ulaştığını ortaya koydu.