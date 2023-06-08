Çin'de Demiryolu Taşımacılığı Hacmi Arttı

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, demiryolu taşımacılığı hacmi 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 arttı. Kargo taşımacılığı ise 211 milyon ton artarak 4,98 milyar tonun üzerine çıktı.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkede ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan demiryolu taşımacılığı hacmi 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 arttı.

Bakanlık tarafından yayımlanan rapora göre geçen yıl Çin demiryolları tarafından taşınan kargo 2021'e kıyasla 211 milyon ton artarak 4,98 milyar tonun üzerine çıktı.

Veriler, Çin'in demiryolu kargo taşımacılığının toplam cirosunun aynı dönemde yıllık bazda yüzde 8,1 artış göstererek 3,59 trilyon ton-kilometreyi aştığını ortaya koydu.

Çin'in demiryolu taşımacılığı hacmi 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 970 milyon tona ulaştı.