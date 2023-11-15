Çin'de deflasyon yaşanmayacak, fiyatlar aşamalı olarak iyileşecek

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Liu Aihua, Çin'de deflasyon yaşanmayacağını ve fiyat durumunun aşamalı şekilde iyileşeceğini söyledi. Çin ekonomisinde toparlanma trendi devam ediyor ve mal ve hizmet talebi iyileşmeyi sürdürüyor.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Liu Aihua, Çin'de deflasyon yaşanmayacağını ve fiyat durumunun aşamalı şekilde iyileşeceğini söyledi.

Liu, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Çin ekonomisinde toparlanma trendinin devam ettiğini, ayrıca mal ve hizmet talebinin iyileşmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Sözcü, Çin'in geniş para arzının nispeten hızlı bir büyüme sergilediğini ve piyasa akışkanlığının genel olarak makul ve kafi olduğunu sözlerine ekledi.

Liu, bu faktörler göz önüne alındığında fiyat durumunun önümüzdeki dönemde kademeli olarak iyileşmesinin beklendiğini ve herhangi bir deflasyon yaşanmayacağını kaydetti.