Haberler ›› Ekonomi ›› Çin'de Çifte 11 Alışveriş Festivali Öncesi Çocuk Giyim İşletmeleri Hızla Üretime Geçiyor

Çin'de Çifte 11 Alışveriş Festivali Öncesi Çocuk Giyim İşletmeleri Hızla Üretime Geçiyor

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentine bağlı Zhili kasabasındaki bir hazır giyim işletmesinin deposunda siparişler için çocuk kıyafetlerini toplayan bir personel, 8 Kasım 2023. Çin'in 'Çifte 11' (11 Kasım) online alışveriş festivali yaklaşırken, Zhili kasabasındaki 10.000'den fazla çocuk giyim işletmesi, üretime ve ticari tanıtıma hız verdi. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)