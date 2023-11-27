Çin'de Büyük Sanayi Firmalarının Karları Üçüncü Ayda Arttı

Çin'de büyük sanayi firmalarının karları Ekim ayında üst üste üçüncü ayda artış gösterdi. Hammadde üretim sektörü en önemli itici güç oldu.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi firmalarının toplam karları Ekim'de üst üste üçüncü ayda artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan büyük sanayi firmalarının karları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 arttı.

Aşağı yönlü talepteki toparlanmanın genel bir fiyat artışına yol açmasıyla, hammadde üretim sektörü yüzde 22,9'luk güçlü bir kar artışı sergileyerek büyüme için en önemli itici güç oldu.

Elverişli hükümet politikaları sayesinde tüketici pazarı ısınmaya devam ederken, tüketim ürünleri imalatçılarının karları bir önceki yıla göre yüzde 2,2'lik istikrarlı bir artış kaydederek üst üste üçüncü ayda da yükseliş gösterdi.

Ekipman imalatı ve elektrik, doğalgaz ve su tedariki gibi diğer sektörler de geçen ay kar artışı sergiledi.

Yılın ilk on ayında büyük sanayi firmalarının karları Ocak-Eylül dönemine kıyasla 1,2 yüzde puan azalarak yüzde 7,8 oranında düşüş kaydetti. Ülkede NBS tarafından izlenen 41 sanayi kategorisinin yüzde 70'inden fazlası karlarında iyileşme bildirdi.