Çin'de büyük ölçekli petrol sahası keşfedildi

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Huanxian ilçesinde, PetroChina'ya bağlı Changqing Petrol Sahası tarafından 100 milyon tonun üzerinde jeolojik rezerve sahip büyük ölçekli bir petrol sahası keşfedildi. Sahada şu ana kadar 50,24 milyon ton kanıtlanmış petrol rezervi bulunurken, günlük ham petrol üretimi 504 tona ulaştı.

LANZHOU, 1 Aralık (Xinhua) -- PetroChina'ya bağlı Changqing Petrol Sahası, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Huanxian ilçesinde 100 milyon tonun üzerinde jeolojik rezerve sahip büyük ölçekli ve iyi korunmuş bir petrol sahası keşfetti.

Changqing Petrol Sahası şirketinin genel müdür yardımcısı Niu Xiaobing'e göre, Changqing Petrol Sahası şimdiye kadar bölgede 50,24 milyon ton kanıtlanmış petrol rezervi ve 56,2 milyon ton tahmini petrol rezervi buldu.

Niu, "Şu anda yeni petrol sahasının günlük ham petrol üretimi 504 tona ulaştı ve keşfedilen petrol rezervleri yılda 500.000 tonluk bir ham petrol üretim kapasitesi oluşturdu" dedi.

Changqing Oilfield daha önce Çin'in kuzeybatısındaki Ordos Havzası'nda yıllık 65 milyon ton üretim kapasitesine sahip dünya standartlarında ultra büyük bir petrol ve gaz sahası inşa etmişti.