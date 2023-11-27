Çin'de borçları nedeniyle iflas eden şirket hakkında polis soruşturması başlatıldı

Çin'de borçları nedeniyle iflas durumunda olduğunu beyan eden Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) hakkında polis soruşturması başlatıldı. Şirketle bağlantılı bazı şüphelilere adli tedbirler uygulandığı belirtildi.

Çin'de borçları nedeniyle "ağır iflas durumunda" olduğunu beyan eden varlık yönetim şirketi Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) hakkında polis soruşturması başlatıldı.

Pekin Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, şirketle bağlantılı bazı şüphelilere "soruşturma amacıyla adli tedbirler uygulandığı" belirtildi.

Açıklamada zanlıların hangi suçlardan soruşturulduğu belirtilmezken, yatırımcılara soruşturma ve delil toplama sürecinde polise destek olma ve haklarını yasal kanallardan arama çağrısı yapıldı.

Şirket, geçen hafta yatırımcılarına gönderdiği mektupta, toplam borç yükümlüğünün 420 ila 460 milyar yuanı (yaklaşık 59 ila 64 milyar dolar) bulduğu, buna karşın toplam varlıklarının 200 milyar yuan (yaklaşık 28 milyar dolar) olduğunu belirterek, "ağır iflas durumunda" olduğunu bildirmişti.

Zhongzhi, Çin'de "gölge bankacılık" olarak adlandırılan, büyük riskli ve getirili yatırımların, borç tahvilleri, menkul varlıklar, vadeli işlemler ve diğer borçlanma araçlarıyla finanse edildiği enformel finans sektörünün önde gelen aktörlerinden biriydi.

Merkezi Pekin'de bulunan şirket, borç krizindeki büyük emlak ve inşaat şirketlerinin varlıklarına yaptığı yatırımlar nedeniyle risk altında bulunuyordu.

Çin'de gayrimenkul sektöründe düşüşle birlikte borç krizine giren şirket, ağustosta bazı yatırım araçlarına bağlı vadesi gelen ödemelerini yapmakta başarısız olmuştu.

Şirketin borç krizine girmesi, gayrimenkul sektöründeki borç krizinin finans sektörüne sirayet edecek sistemik bir krize yol açabileceğine dair endişeleri artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.