Çin'de Birinci Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı Başladı

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen Birinci Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı'nda 30'dan fazla sözleşme imzalandı. Konferans, ormancılık sektöründe iletişim ve işbirliği için bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

NANNİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Birinci Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı Cumartesi günü Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de başladı. Konferansta değeri toplamda 40 milyar yuanın (yaklaşık 5,6 milyar ABD doları) üzerinde 30 sözleşme imzalandı.

"Yeşil Orman Endüstrisi, Parlak İşbirliği Geleceği" temalı konferans, ormancılık sektöründe iletişim ve işbirliği için profesyonel bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi ve Guangxi bölgesel yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte, orman yetiştiriciliği, kağıt yapımı ve ormancılık endüstrisi makineleri sektörlerinde tanınmış yerli ve uluslararası şirketlerin temsilcileri de dahil olmak üzere 5.000'den fazla katılımcı yer aldı. Konferansa ayrıca uzmanlar, akademisyenler ve küresel alıcılar da ilgi gösterdi.

Cumartesi günü imzalanan projeler bambu ve ahşap döşeme, akıllı mobilya üretimi, koku ve esanslar, biyokütle enerjisi, ormanlarda karbon tutulumu ve ormancılığın finansmanı gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Çin, küresel olarak orman kaynaklarına en büyük katkıyı sağlayan ve bu konuda en hızlı büyüyen ülke haline geldi.

Çin'in ormancılık endüstrisinin toplam üretim değeri 2022 yılında 9,07 trilyon yuana ulaşırken, ormancılık ürünleri ithalat ve ihracatı 190 milyar ABD dolarını aştı. Böylece Çin ormancılık ürünleri üretimi, ticareti ve tüketiminde dünyanın lider ülkesi haline geldi.