Çin'de Bireysel İşletmelerin Sayısı 119 Milyona Ulaştı

Çin'de bu yılın Haziran ayı sonu itibariyle toplam 119 milyon bireysel işletmenin kayıtlı olduğu ve bunun ülke çapındaki ticari kuruluşların yüzde 67,4'ünü oluşturduğu bildirildi. İdare, aralarında bilişim ve teknoloji, kültür, spor ve eğlence sektörlerinin de bulunduğu gelişmekte olan hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren bireysel işletmelerin, yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme ivmesi sergilediğini belirtti.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Zhangzhou kentinde özel bir işletmeye ait insansız üretim hattı, 19 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liu Yongzhen/Xinhua)

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın Haziran ayı sonu itibariyle toplam 119 milyon bireysel işletmenin kayıtlı olduğu ve bunun ülke çapındaki ticari kuruluşların yüzde 67,4'ünü oluşturduğu bildirildi.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), Çarşamba günü yaptığı açıklamada bireysel işletmelerin ilk altı ayda belirgin bir toparlanma ve istikrarlı gelişme eğilimi gösterdiğini söyledi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3'lük artışla yaklaşık 11,37 milyon şirket yeni kayıt yaptırdı.

119 milyon işletmenin yüzde 90'ı hizmet sektöründen ve yüzde 42,8'i ülkenin doğu bölgelerinden.

İdare, aralarında bilişim ve teknoloji, kültür, spor ve eğlence sektörlerinin de bulunduğu gelişmekte olan hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren bireysel işletmelerin, yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme ivmesi sergilediğini belirtti.