Çin'de Binek Otomobil Üretimi ve Satışları Düştü

Çin'in binek otomobil üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 düşüş kaydetti. Satışlar da yüzde 3,4 azaldı. Yılın ilk yedi ayında ise üretim yüzde 6 artış gösterdi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Changchun'da sedan üreticisi FAW-Hongqi'nin genel montaj atölyesinde araba parçaları taşıyan otomatik yönlendirmeli araçlar, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in binek otomobil üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde otomobil satışları da yüzde 3,4 azaldı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkenin binek otomobil üretimi geçen ay 2,12 milyon adet, satışları ise 2,1 milyon adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayında binek otomobil üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 6 artışla 13,4 milyon adet olarak gerçekleşti. Satışlar ise söz konusu dönemde yüzde 6,7 artarak 13,37 milyon adede ulaştı.

Çin'in Temmuz ayında araç ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 35,1 artarak 392.000 adede yükseldi.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 67,9 artışla 2,53 milyon adede ulaştı.