Çin'de Binek Otomobil Pazarı Ağustos Ayında Büyümeye Devam Etti

Çin'de binek otomobil pazarı, Ağustos ayında perakende satış ve ihracattaki artışla büyümeye devam etti. Ağustos ayında toplam 1,92 milyon binek otomobil perakende kanallar aracılığıyla satıldı ve binek otomobil ihracatı yüzde 42 artış gösterdi.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'de binek otomobil pazarı perakende satış ve ihracattaki artışla Ağustos ayında büyümeye devam etti.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla toplam 1,92 milyon binek otomobil perakende kanallar aracılığıyla satıldı.

Ağustos ayında perakende satıştaki artış oranı, Ağustos 2017'de kaydedilen yüzde 2'lik önceki artış rekorunu geride bırakarak tarihin aynı dönemindeki en yüksek artış oranını yakaladı.

Binek otomobil perakende satışları Ocak-Ağustos döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 13,22 milyona ulaştı.

Binek Otomobil Birliği, binek otomobil ihracatının geçen ay, önceki yıla göre yüzde 42 artışla 438.000 adede ulaştığını bildirdi.

Veriler, Çin'in otomobil ihracatının yılın ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artışla yaklaşık 3,22 milyon adede ulaştığını gösterdi.