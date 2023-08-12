Çin'de Araç Satışları Temmuz Ayında Düştü

Çin'de Temmuz ayında araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 düşüşle 2,39 milyon adet olarak gerçekleşti. Ülkedeki araç üretimi ise yüzde 2,2 düşüşle 2,4 milyon adede geriledi.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de araç satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 düşüşle 2,39 milyon adet olarak gerçekleşti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülkedeki araç üretimi, geçen ay yıllık bazda yüzde 2,2 düşüşle 2,4 milyon adede geriledi.

İlk 7 ayda araç üretimi yüzde 7,4 artışla 15,65 milyon adede tırmanırken bu rakam, yılın ilk yarısındaki yüzde 9,3'lük artışa göre gerileme anlamına geliyor.

Satışlar, 7 aylık dönemde yüzde 7,9 artışla 15,63 milyon adede yükselirken yılın ilk yarısındaki yüzde 9,8'lik artışa göre yavaşlama görüldü.