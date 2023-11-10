Çin'de Araç Satışları Ekim Ayında Yüzde 13,8 Arttı

Çin'de araç satışları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artışla 2,85 milyon adede ulaştı. Yeni enerjili araç üretimi ve satışlarında da büyük bir artış yaşandı.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de araç satışları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artışla 2,85 milyon adede ulaştı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Chen Shihua, bir dizi otomobil fuarı ve tanıtım faaliyetinin tüketimi artırmaya yardımcı olması sayesinde Çin'in otomobil satışlarındaki güçlü artışın Ekim ayında da devam ettiğini söyledi. Chen ayrıca bazı otomobil üreticilerinin yeni model lansmanlarının da satışları artırmaya katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

2023 yılının ilk 10 ayında araç üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını söyleyen Chen, söz konusu dönemde araç satışlarının da yüzde 9,1 artış kaydettiğini belirtti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cuma günü yayımlanan verileri, Ocak-Ekim döneminde yeni enerjili araç üretiminin yüzde 33,9 ve satışlarının ise yüzde 37,8 oranında arttığını ortaya koydu. Yeni enerjili araç ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 995.000 adede ulaştı.

Chen, bir dizi büyüme yanlısı tedbirin yürürlüğe girmeye devam etmesiyle yılın kalan aylarında otomobil tüketiminin daha da artmasının beklendiğini söyledi.