Çin'de Araç Satışları Ağustos Ayında Arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çin'deki araç satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artarak 2,582 milyon adede ulaştı. Ayrıca yeni enerjili araç üretimi yüzde 22, satışları ise yüzde 27 arttı.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülkedeki araç satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artarak 2,582 milyon adede ulaştı.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre ülkedeki araç üretimi geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarak 2,575 milyon adede yükseldi. Tüketim yanlısı hükümet politikalarının sonuç vermesiyle, hem satış hem de üretimde Temmuz ayında görülen düşüş tersine çevrildi.

2023'ün ilk sekiz ayında araç üretimi yüzde 7,4 artarken satışlar da yüzde 8 oranında artarak, genel anlamda ilk yedi ayda gözlenen büyümeye paralel bir seyir izledi.

Veriler ayrıca yeni enerjili araç üretiminin yüzde 22, satışlarının ise yüzde 27 arttığını gösterdi.