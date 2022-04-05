Çin'de Akıllı Telefon Satışları Şubat'ta Geriledi - Haberler

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Çin'de Akıllı Telefon Satışları Şubat'ta Geriledi

Xinhua - Ekonomi
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Çin'de Akıllı Telefon Satışları Şubat'ta Geriledi

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Araştırma ve danışmanlık şirketi CINNO Research tarafından hazırlanan rapora göre, Çin'de Şubat ayında 23,48 milyon civarında akıllı telefon satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 düşüşe işaret ediyor. Raporda, sektördeki satış hacminin aylık bazda da gerilediği; Şubat ayı satışlarının Ocak ayının yüzde 24 altında olduğu belirtildi. En […]

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Araştırma ve danışmanlık şirketi CINNO Research tarafından hazırlanan rapora göre, Çin'de Şubat ayında 23,48 milyon civarında akıllı telefon satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 düşüşe işaret ediyor. Raporda, sektördeki satış hacminin aylık bazda da gerilediği; Şubat ayı satışlarının Ocak ayının yüzde 24 altında olduğu belirtildi.

En çok satan beş markanın tümünün satışları Şubat ayında bir önceki aya göre gerileme kaydetti. Çin'in yerli akıllı telefon üreticisi Oppo pazardaki liderliğini Şubat ayında da sürdürürken, satış hacmini yıllık bazda yüzde 141,6 artıran Honor, ikinciliğe yükseldi. Rapora göre, satışları yıllık bazda yüzde 4 düşen Apple üçüncü sırada yer alırken, Apple'ı Vivo ve Xiaomi izledi.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Nisan, Ocak, Ekonomi, Haberler

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