Çin'de 2023 Dünya İmalat Kongresi'nde 587 Yatırım Projesi İmzalandı

Çin'in Hefei şehrinde düzenlenen 2023 Dünya İmalat Kongresi'nde 342,5 milyar yuan değerinde toplam 587 yatırım projesi imzalandı. İmalat sektöründeki projeler toplamın yüzde 90'ını oluştururken, toplam yatırım hacmi 306 milyar yuan oldu.

HEFEİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Çarşamba günü başlayan 2023 Dünya İmalat Kongresi'nde 342,5 milyar yuan (yaklaşık 47,75 milyar ABD doları) değerinde toplam 587 yatırım projesi imzalandı.

Kongre organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre imalat sektöründeki projeler, toplamın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturarak 534'e ulaşırken, bu alanda toplam yatırım hacmi 306 milyar yuan oldu.

80.000 metrekarelik bir alanı kapsayan beş günlük etkinlikte akıllı üretim ön plana çıkarılacak ve açılış töreninin yanı sıra sergiler, zirveler ve forumlar düzenlenecek.

2018 yılından bu yana düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, bugüne kadar 14.800'den fazla katılımcıyı çekerek küresel imalatın gelişimine yeni bir ivme kazandırdı.