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Çin'de 14. Lujiazui Forumu 8-9 Haziran'da düzenlenecek

Çin'de 14. Lujiazui Forumu 8-9 Haziran'da düzenlenecek

Ekonomi Haberleri

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek olan 14. Lujiazui Forumu, küresel para politikalarının düzenlenmesi ve finansal risk önleme gibi ekonomi ile finans alanlarındaki gündem konularını ele alacak.

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SHANGHAİ, 1 Haziran (Xinhua) -- Önemli bir finans etkinliği olan 14. Lujiazui Forumu, 8-9 Haziran tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek.

Çarşamba günü düzenlenen basın brifinginde konuşan Shanghai Belediyesi Yerel Finans Düzenleme Bürosu Müdür Yardımcısı Ge Ping, "Küresel Mali Açılım ve İşbirliği: Ekonomik İyileşmenin Yeni Faktörleri" temalı etkinliğin, yedi genel kurul toplantısı ve üç gece oturumunu içerdiğini söyledi.

70'ten fazla seçkin Çinli ve yabancı konuğun, küresel para politikalarının düzenlenmesi ve finansal risk önleme gibi ekonomi ile finans alanlarındaki gündem konuları hakkında konuşmalar yapması veya açık oturumlara katılması bekleniyor.

Ge, Çin'in üst düzey mali açılımını derinleştirmeye yönelik kararlılığını ve girişimlerini dış dünyaya aktarmak için yetkililerin bu etkinliği kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Başkanı ve Shanghai Belediye Başkanı eş başkanlık edecek.

Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi yetkilisi Zhang Zhongning gazetecilere verdiği demeçte, yetkililerin önümüzdeki günlerde Shanghai'da uluslararası bir reasürans merkezinin inşasına yönelik uygulama kurallarını yürürlüğe koyacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Ekonomi Haberler

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