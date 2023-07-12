Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Şirketleri Çin Pazarındaki Varlıklarını Artırmaya Çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD de dahil olmak üzere tüm dünyadaki şirketleri, Çin pazarındaki varlıklarını artırmaya çağırdı. Han, Çin-ABD ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik için karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini uygulamanın önemini vurguladı.

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD de dahil olmak üzere tüm dünyadaki şirketleri, Çin pazarındaki varlıklarını artırmaya çağırdı.

Han, söz konusu açıklamayı Salı günü Çinli ve ABD'li iş dünyası liderleri ve eski üst düzey yetkililer arasında Beijing'de düzenlenen 14. diyalog turuna katılan ABD temsilcileriyle görüşmesi sırasında yaptı.

Çin-ABD ilişkilerinin, dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğunu vurgulayan Han, ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik için anahtarın, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini uygulamak olduğunu söyledi.

Han, rekabetin günümüz dünyasında her alanda yaşandığını, ancak bunun, sıfır toplamlı bir oyun yerine her iki tarafın da kazançlı çıkacağı sağlıklı bir rekabet olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Reform sürecini ve dışa açılma politikasını kararlı şekilde ilerletecek olan Çin, küresel sanayi ve tedarik zincirleri ile dünyanın ekonomik anlamda büyümesinin istikrara kavuşturulup sorunsuz şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak için ABD dahil dünyanın her yerinden şirketleri Çin pazarındaki varlıklarını artırmaya davet ediyor" dedi.

ABD'li temsilciler, ABD ve Çin'in yakın ekonomik ve ticari ilişkileri bulunduğunu, ancak mevcut zorluk ve belirsizliklerin endişe verici olduğunu belirtti.

Temsilciler, ABD iş dünyasının, Çin ile işbirliğini ilerletmeye ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini desteklemekte aktif rol oynamaya istekli olduğunu ifade ettiler.