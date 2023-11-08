Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Singapur'da Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu ve Bloomberg L.P. şirketinin kurucusu Mike Bloomberg ile bir araya geldi. Han, Çin'in ekonomik iyileşme kaydettiğini ve liderlik rolü üstlendiğini vurgulayarak dünyaya daha fazla istikrar, kesinlik ve yapıcılık getireceğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Singapur'da Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu ile bir araya geldi

SİNGAPUR, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çarşamba günü Singapur'da Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu ve Bloomberg L.P. şirketinin kurucusu Mike Bloomberg ile bir araya geldi.

Çin'in bu yıl ekonomik iyileşme kaydettiğini ve dünyanın önde gelen ekonomileri arasında liderlik rolü üstlendiğini vurgulayan Han, bunun dünyaya daha fazla istikrar, kesinlik ve yapıcılık getireceğini söyledi.

Han, Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nun, kuruluşundan bu yana ileriye dönük çözümler sunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, forumun uluslararası etkileşim ve işbirliğini teşvik etmedeki pozitif rolünü sürdürmesini ve iklim değişikliği ile diğer küresel zorluklarla mücadeleye bilgelik ve güç katmasını umduğunu dile getirdi.

Bloomberg ise Çin ekonomisinin önemli bir küresel nüfuza sahip olduğunu ve forumun dünyaya daha fazla istikrar ve emniyet getirmek üzere Çin ile diyalog ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ifade etti.