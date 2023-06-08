Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Londra Belediye Başkanı ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Londra Belediye Başkanı Nicholas Lyons ile bir araya geldi. Han, finansal işbirliğinin giderek artan şekilde karşılıklı tatbiki işbirliği için de yeni bir itici güç haline geldiğini söyledi.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Perşembe günü Beijing'de Londra Belediye Başkanı Nicholas Lyons ile bir araya geldi.

Çin ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlü bir ivme yakaladığına ve büyük potansiyele sahip olduğuna işaret eden Han, finansal işbirliğinin giderek artan şekilde karşılıklı tatbiki işbirliği için de yeni bir itici güç haline geldiğini söyledi.

Han, Londra'nın dünyadaki en uluslararası hale gelmiş finans noktalarından biri olduğunu ve kentin sadece Londra'nın ekonomik kalkınmasının kalbi olmakla kalmayıp aynı zamanda dünyaca ünlü bir finans merkezi olduğunu belirtti.

Çin'in günümüzde finans sektörü de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda üst düzey dışa açılım politikasını kararlı şekilde genişletmekte olduğunu söyleyen Han, Çin'in İngiliz finans çevresiyle karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmeye, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini desteklemeye istekli olduğunu ifade etti.

Lyons ise Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma alanında büyük başarılar elde ettiğini ve gelecekteki kalkınma hedeflerine ulaşacağını söyledi. Belediye başkanı, İngiltere ve Çin'in pek çok alanda ortak çıkarları olduğunu ve finansal işbirliği yönünde umut vadeden olanaklara sahip olduklarını vurguladı.

Belediye başkanı, Londra'nın Çin hükümeti, Çinli işletmeler ve finans kurumlarıyla kazan-kazan anlayışına dayalı kalkınma sağlamak için işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi.