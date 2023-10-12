Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İsveç merkezli Investor AB'nin Yönetim Kurulu Başkanı ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İsveç merkezli yatırım şirketi Investor AB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Wallenberg ile bir araya geldi. Han, Çin'in ekonomik toparlanma sürecinde reform ve dışa açılma politikasının devam edeceğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de İsveç merkezli Investor AB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Wallenberg ile bir araya geldi, 11 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çarşamba günü Beijing'de İsveç merkezli yatırım şirketi Investor AB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Wallenberg ile bir araya geldi.

Çin ekonomisinin bu yılın başından beri genel olarak toparlanıp iyileştiğini ve yıllık büyüme hedefine ulaşmasının beklendiğini kaydeden Han, Çin modernizasyonunun ilerletilmesi sürecinde Çin'in reform ve dışa açılma politikasının aynen devam edeceğini, bunun da Çin-AB ve Çin-İsveç ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için daha fazla alan yaratacağını kaydetti.

Han, Çin'in İsveç ile karşılıklı saygı, güven, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde iletişimi güçlendirmeye, farklılıkları uygun şekilde ele almaya ve ikili ilişkileri istikrarlı şekilde doğru yönde ilerletmeye istekli olduğunu söyledi.

Han, İsveç iş dünyasının olumlu bir rol oynamaya devam edeceğini, ayrıca Çin-AB işbirliğinin güçlendirilmesine ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının korunmasına gerekli katkıları yapacağını umduğunu belirtti.

Wallenberg ise İsveç ile Çin'in yanı sıra AB ile Çin arasındaki ilişkilerin de iyi ve istikrarlı ilerlemesini desteklediğini ifade ederek AB, ABD ve Çin arasındaki diyaloğu teşvik edecek ve küresel ekonominin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olacak daha fazla yolun bulunması yönündeki umudunu dile getirdi.