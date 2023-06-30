Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin-Afrika işbirliğini güçlendireceklerini belirtti

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in modernleşmesi ve yüksek kaliteli kalkınması sayesinde Afrika için yeni fırsatlar sunmak istediklerini ve iki taraf arasındaki yarar sağlayıcı işbirliğini daha derin ve sağlam hale getireceklerini belirtti.

CHANGSHA, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in modernleşmesi ve yüksek kaliteli kalkınması sayesinde Afrika için yeni fırsatlar sunmak istediklerini ve iki taraf arasındaki yarar sağlayıcı işbirliğini daha derin ve sağlam hale getireceklerini belirtti.

Han söz konusu açıklamayı Perşembe günü, ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen 3. Çin-Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı'nın açılış töreninde yaptı. Dört gün sürecek etkinliğe 68 ülke ve bölgeden 1000'in üzerinde temsilci katılıyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, son on yılda uluslararası konjonktür ne kadar değişmiş olursa olsun, Çin ve Afrika'nın her zaman dost ve birlik olduğunu, ayrıca ortak gelecek ve çıkarlara sahip bir topluluk haline geldiğini kaydetti.

Han, Çin'in Afrika'nın bağımsız kalkınma sürecini kararlılıkla desteklediğini ve Çin-Afrika işbirliğini Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde ilerleterek ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Afrika topluluğu oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, Çin-Afrika işbirliğinin, Güney-Güney işbirliğinin yanı sıra Afrika ile uluslararası işbirliğinde önemli bir rol oynadığını ve yeni bir uluslararası ilişkiler türü inşa etmek için model oluşturduğunu ifade etti.

Han, fuarın iki taraf için etkileşimi ilerletme ve işbirliği olanaklarını ele almak için iyi bir platform olmasının beklendiğini de sözleriner ekledi.