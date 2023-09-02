Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, inovasyon odaklı kalkınmayı güçlendireceğini söyledi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Çin'in inovasyonu teşvik ederek hizmet ticaretinin, modern hizmet sektörleri, üst düzey imalat ve modern tarım ile entegre kalkınmasını sağlayacağını belirtti.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in inovasyon odaklı kalkınmayı güçlendireceğini söyledi. Xi, söz konusu açıklamayı Cumartesi günü video bağlantısıyla katıldığı 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi'ne hitap ederken yaptı.

Xi, Çin'in daha hızlı hareket ederek hizmet ticaretinin dijitalleşmesi için yeni büyüme itici güçleri oluşturacağını, temel veri sistemlerinin pilot reformunu uygulamaya koyacağını ve reform ve inovasyon yoluyla dijital ticaretin gelişimini teşvik edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in sera gazı emisyonlarının gönüllü azaltılmasına yönelik bir ulusal ticaret pazarı kuracağını ve hizmet sektörünün yeşil kalkınmada daha fazla rol oynamasını teşvik edeceğini belirtti.

Xi, Çin'in inovasyonu daha fazla canlandırmak üzere hizmet ticaretinin, modern hizmet sektörleri, üst düzey imalat ve modern tarım ile entegre kalkınmasını teşvik edeceğini söyledi.