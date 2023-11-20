Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransız Ürünlerinin Çin Pazarına Girmesinden Memnun

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransız işletmelerinin Çin'de daha fazla yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacağını belirtti. Xi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde adil bir iş ortamı talep etti.

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin, artan sayıda Fransız ürününün Çin pazarına girmesinden memnun olduğunu ve Fransız işletmelerinin Çin'de daha fazla yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Xi, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Fransa'nın, Çinli işletmelerin Fransa'daki yatırımları için adil ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlamasını umduğunu belirtti.