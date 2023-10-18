Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in açık bir dünya ekonomisini destekleyeceğini açıkladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2024-2028 döneminde toplam mal ticaretinin 32 trilyon ABD dolarını, hizmet ticaretininse 5 trilyon ABD dolarını aşması beklenen Çin'in, açık bir dünya ekonomisini destekleyeceğini söyledi. Xi, Çin'in İpek Yolu e-ticaret işbirliği için pilot bölgeler kuracağını ve daha fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları ve yatırım koruma antlaşmaları yapacağını belirtti.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2024-2028 döneminde toplam mal ticaretinin 32 trilyon ABD dolarını, hizmet ticaretininse 5 trilyon ABD dolarını aşması beklenen Çin'in, açık bir dünya ekonomisini destekleyeceğini söyledi.

Çarşamba günü Beijing'de 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde açılış konuşmasını yapan Xi, Çin'in İpek Yolu e-ticaret işbirliği için pilot bölgeler kuracağını ve daha fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları ve yatırım koruma antlaşmaları yapacağını belirtti.

Xi, ülkesinin imalat sektöründe yabancı yatırım erişimi üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldıracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, sınır ötesi hizmet ticaretinde yüksek standartlı dışa açılımı ilerletmek, dijital ve diğer ürünler için piyasa erişimini genişletmek ve devlete ait işletmeler, dijital ekonomi, fikri mülkiyet ve devlet alımları gibi alanlarda reformları derinleştirmek üzere çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

Xi, Çin'in her yıl Küresel Dijital Ticaret Fuarı düzenleyeceğini söyledi.