Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping: Çin Ekonomisi Güçlü Direnç Gösteriyor

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ekonomisinin güçlü direnç, muazzam potansiyel ve büyük canlılık sergilediğini belirterek ülkenin uzun vadeli büyümesini sağlayan temel faktörlerin değişmeden kalacağını söyledi.

Xi'nin söz konusu ifadeleri, Salı günü Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun 2023 BRICS İş Forumu'nda okuduğu konuşmasında yer aldı.

Çin ekonomisinin dev gemisinin, dalgaları yararak ileri doğru yelken açacağını kaydeden Xi, Çin'in dünyanın kalkınması için önemli bir fırsat olmayı sürdüreceğini ve ülkenin kapısının, işbirliği yapmak isteyen herkese açık olduğunu belirtti.