Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı göndererek, demiryolu hattının ekonomik ve ticari işbirliği için yeni bir platform olduğunu ve dünya ekonomisine ivme kazandırdığını belirtti.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde düzenlenen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi İşbirliği Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin güzergah boyunca ekonomik ve ticari işbirliği için yeni bir platform oluşturduğunu, küresel sanayi ve tedarik zincirinin istikrarını etkin biçimde güvence altına aldığını ve dünya ekonomisinin kalkınmasına yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin'in kapsamlı istişare, ortak katkı ve müşterek fayda ilkelerini korumak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edeceğini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmeye yeni ve daha büyük katkılarda bulunacağını ifade etti.

"Bağlantılılığın Derinleştirilmesi ve Kazan-Kazan İşbirliğinin Teşviki" temasıyla düzenlenen foruma Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük Genel İdaresi, Devlet Demiryolları Grubu ve bazı yerel yönetimler ortaklaşa ev sahipliği yaptı.