Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrasya Ekonomik Birliği'nin Genel Kurul Açılış Törenine Katıldı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrasya Ekonomik Birliği'nin 2. Avrasya Ekonomik Forumu genel kurulunun açılış törenine video bağlantısı aracılığıyla katıldı ve bir konuşma yaptı. Konuşmasında, çok taraflılığa bağlı kalarak eşgüdümlü bölgesel kalkınmayı teşvik etmenin uluslararası toplumun geniş bir konsensüsü haline geldiğini söyledi.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, davet üzerine video bağlantısı aracılığıyla Avrasya Ekonomik Birliği'nin 2. Avrasya Ekonomik Forumu genel kurulunun açılış törenine katıldı ve bir konuşma yaptı.

Çarşamba günü yaptığı konuşmada, şu anda dünyanın son asırda görülmemiş büyük değişiklikler yaşadığını kaydeden Xi, çok taraflılık ve ekonomik küreselleşme yönündeki tarihsel eğilime karşı koymanın mümkün olmadığını ve hakiki çok taraflılığa bağlı kalarak eşgüdümlü bölgesel kalkınmayı teşvik etmenin uluslararası toplumun geniş bir konsensüsü haline geldiğini söyledi.

Xi, Avrasya'nın dünyada en kalabalık nüfusa, en fazla sayıda ülkeye ve en çeşitli medeniyetlere sahip bölge olduğunu belirtti. Çin Cumhurbaşkanı, çalkantılı ve değişken dünyada Asya-Avrupa işbirliğinin nasıl ilerletileceği konusunun sadece bölgedeki insanların refahını ilgilendirmekle kalmadığını, aynı zamanda dünyanın kalkınmasını derinden etkilediğini vurguladı.

Xi kendisinin Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi önerilerini ortaya koyarak kalıcı barış, evrensel güvenlik ve ortak refaha sahip açık, kapsayıcı ve güzel bir dünya kurmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere tüm ülkeleri birlikte çalışmaya çağırdığını hatırlattı.

İçinde bulunduğumuz yılın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü olduğunu kaydeden Xi, uzak ya da yakın tüm ülkeler için ortak kalkınmanın gerçekleştirilmesine ve bütün dünyaya fayda sağlayacak "mutluluk yolunun" açılmasına yönelik yeni kanallar araştırmanın, bu inisiyatifin nihai hedefi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Avrasya ailesinin bir üyesi olan Çin'in kalkınmasının, Avrasya bölgesi olmadan gerçekleşemeyeceğini belirterek aynı zamanda Çin'in kalkınmasının bölge için de faydalı olacağını kaydetti.

Xi, ülkesinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'yle Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki sinerjinin derinleştirilmesini ve tüm ülkelerin Asya-Avrupa işbirliği için yeni fırsatlar oluşturmak üzere birlik ve adanmışlık duygusuyla birlikte çaba göstermesini içtenlikle umduğunu dile getirdi.

Çin'in bu yılın ikinci yarısında 3. Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Xi, barış, kalkınma, işbirliği ve karşılıklı fayda bayrağını yükseklere dikmek, fırsatları paylaşmak, zorlukların üstesinden gelmek, daha iyi bir gelecek yaratmak ve çok kutuplu dünyada medeniyetin ilerleyişinde yeni bir sayfa açmak üzere Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği'nin 2. Avrasya Ekonomik Forumu, çok kutuplu dünyada Avrasya'nın entegrasyonu temasıyla, Çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'da çevrimiçi ve fiili katılımla düzenlendi.