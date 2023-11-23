Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da gerçekleştirilen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi. Xi, hızla gelişen küresel dijital ticaretin uluslararası ticaretin yeni gözdesi haline geldiğini belirtti ve dijital ticarette reform ve inovasyonu teşvik ettiğini kaydetti.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 23-27 Kasım tarihleri arasında ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da gerçekleştirilen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında hızla gelişen küresel dijital ticaretin, uluslararası ticaretin yeni gözdesi haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin'in son yıllarda yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına aktif uyum sağladığını, dijital ticaret yönetişim sistemleri kurup geliştirdiğini ve dijital ticarette reform ve inovasyonu teşvik ettiğini kaydetti.

Xi, Çin'in böylece yeni kalkınma süreciyle dünyaya yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Xi, işbirliğini, ortak kalkınmayı ve müşterek faydaları teşvik etmek, dijital ticareti ortak kalkınma için yeni bir dinamo haline getirmek ve dünyanın ekonomik büyümesine yeni bir ivme kazandırmak için fuardan tam olarak yararlanılması çağrısında bulundu.

"Dijital Ticaret, Küresel Erişim" temasıyla düzenlenen fuara Zhejiang eyalet yönetimi ve Çin Ticaret Bakanlığı ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.