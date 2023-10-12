Çin, Çok Uluslu Şirketler Zirvesi'nde yatırım cazibesini vurguladı

Çin'in Qingdao kentinde düzenlenen Çok Uluslu Şirketler Zirvesi'ne katılan temsilciler, Çin'in küresel yatırımlar için hala en gözde destinasyon olduğunu belirtti. Zirvede sanayi yatırımlarındaki yeni eğilimler ve dijital ekonomide uluslararası işbirliği gibi konular ele alındı.

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1. 4. Qingdao Çok Uluslu Şirketler Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

4. Qingdao Çok Uluslu Şirketler Zirvesi'ne katılan çok uluslu dev şirketlerin temsilcileri ve sektör duayenleri, Çin'in küresel yatırımlar için dünyanın en gözde destinasyonu olmaya devam ettiğini belirtti.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen üç günlük zirve Perşembe günü sona erdi.

Bu yılki zirveye 146'sı ilk kez olmak üzere 416 çok uluslu şirket katıldı.

Zirvede sanayi yatırımlarındaki yeni eğilimler, iş ortamının optimizasyonundaki başarılar ve dijital ekonomide uluslararası işbirliği gibi konular ele alındı.

"Küresel perspektiften bakıldığında Çin, pazar fırsatları, üretim tedarik zincirleri ve yüksek teknolojinin hızlı gelişimi açısından dünyada başı çekiyor. Çin'in söz konusu üç açıdan küresel yatırımlar için bir cazibe merkezi olmaya devam edeceğine inanıyorum."

"Tüm Çin pazarı, pazar büyüklüğünün yanı sıra kendi teknolojik gelişimi açısından da büyük fırsatlar sunuyor. Elbette, Festo gibi çok uluslu bir şirket olarak bizler de teknolojik avantajlarımızdan yararlanarak, bu gelişime aktif katılım sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca endüstri zincirimizin hem üst hem de alt kollarıyla yakın işbirliği kurmayı umuyoruz."

"30 yıl kadar önce Çin'deki çok uluslu şirketler öncelikli olarak emek-yoğun sektörlere yatırım yapıyordu. Ancak Çin pazarının gelişmesi ve olgunlaşmasıyla birlikte yabancı yatırımlar yüksek teknoloji ve otomasyon ekipmanlarına yöneldi. Panasonic de bu dönüşümden geçti. Dahası, Çin'in bir üretim dinamosu olarak konumu her geçen yıl büyümeye devam ediyor."

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Çin'de yılın ilk sekiz ayında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 33.000'i aşkın yabancı sermayeli şirket kuruldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor. (XHTV)