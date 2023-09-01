Çin Büyükelçisi Xie Feng: Çin Ekonomisi Çöküşe Doğru Gitmiyor

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin ekonomisinin mevcut durumu hakkında gerçekleri ortaya koyarak, ekonominin toparlanmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti. Xie, Çin'in yabancı ekonomilerle ticaretinin dayanıklılığını koruduğunu ve denizaşırı işletmelerin Çin'e yatırım yapmaya devam ettiğini vurguladı.

WASHİNGTON, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Washington Post gazetesinin internet sitesinde Salı günü yayımlanan makalesinde Çin ekonomisinin mevcut durumu hakkında birtakım gerçekleri ortaya koyarak, Çin'in ekonomik bir çöküşe doğru gittiğine yönelik olarak son dönemde dile getirilen yorumları eleştirdi.

Çin ekonomisinin bu yıl toparlanmaya ve büyümeye devam ettiğini belirten Xie, ekonominin ayrıca geçmişe kıyasla önemli ölçüde daha çevreci ve inovasyon odaklı olduğunu, Çin'in yabancı ekonomilerle ticaretinin dayanıklılığını koruduğunu ve küresel bazda uluslararası yatırımların donuk seyrine rağmen denizaşırı işletmelerin Çin'e yatırım yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Xie, Çin tüketimi artırmaya, pazar erişimini kolaylaştırmaya, iş ortamını optimize etmeye ve tedarik ve sanayi zincirlerini güçlendirmeye devam ederken, ülkenin uzun vadeli büyümesini sürdüren temellerin ise değişmeden kaldığını ifade etti.

Xie, "Politika kitimizde yeterince alan olması sayesinde sistemik risklerin önüne geçebileceğimizden eminiz" dedi.

"Çin'in çökebileceğini" iddia edenleri açıkça eleştiren Xie, Çin "dönemsel ekonomik düzenlemelerden geçerken" bu iddianın adil olup olmadığına ilişkin kararı okuyuculara bıraktı.

Xie makalesinin sonunda, "Artan sayıda ABD'li dostumuz, Çin'in ekonomik olarak çökebileceği ve ABD'nin buna rağmen hala gelişebileceği fikrinin tamamen hayal ürünü olduğunu anlamaya başladı. ABD'nin Çin'e karşı teknoloji ihracat kontrollerini, yatırım kısıtlamalarını, ekonomik yaptırımları ve yüksek gümrük tarifelerini kaldırması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Washington'ı paralel sistemler kurmaktan ve riskleri önlemek adına bağları koparma arayışından vazgeçmeye çağıran Xie, bunun halihazırda zor olan küresel toparlanmayı daha da güçleştireceğini belirtti.

Xie, "Çin ve ABD bunun yerine birbirlerine saygı duymalı, barış içinde bir arada yaşamalı ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği arayışında olmalı. İlerlemenin tek yolu bu. Dünya en azından bu kadarını bekliyor" ifadeleriyle makalesini sonlandırdı.