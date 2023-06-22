Çin Büyükelçisi İngiltere'deki İş Çevrelerini Kuşak ve Yol İnisiyatifi İle İşbirliğine Çağırdı

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) kapsamında işbirliğini güçlendirmeye çağırdı. Bloomberg'in Avrupa'daki merkezinde düzenlenen seminerde konuşan Zheng, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak ülkelerin birlikte icra ettiği bir senfoni olduğunu belirtti.

LONDRA, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin ve İngiltere iş çevrelerini Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) kapsamında işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Salı günü Bloomberg'in Avrupa'daki merkezinde düzenlenen "Yeni İpek Yolu: Genişleyen Ufuklar" konulu seminerde konuşan Zheng, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Çin'in solo performansı değil ortak ülkelerin birlikte icra ettiği bir senfonidir" dedi.

Büyükelçi Zheng, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başlatılmasından sonraki 10 yıl içinde önemli başarılar getirdiğini, ortak ülkelerin ortak kalkınmasına güçlü bir ivme kazandırdığını ve yeşil, düşük karbonlu sürece geçişi ve dijital dönüşümleri hızlandırdığını belirtti.

Bloomberg'in ev sahipliğinde düzenlenen seminer, Çin'in finans piyasalarındaki son gelişmeleri ve önümüzdeki fırsatları ele almak üzere İngiltere'nin önde gelen finans kuruluşlarını temsil eden yaklaşık 150 konuğu bir araya getirdi.

Bloomberg Asya Pasifik Başkanı Li Bing, dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların Çin'deki finans piyasasıyla yakından ilgilenmeye devam ettiğini belirterek, "Çin, küresel yatırımcıların uzak duramayacağı bir pazar" ifadelerini kullandı.