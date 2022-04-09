Çin, Brıcs Ülkeleri Arasında Mali İşbirliğini Desteklemeye Devam Edecek

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) — Liu bu açıklamasını, Cuma günü sanal olarak düzenlenen 2022 Birinci BRICS Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda yaptı. Liu, "Son yıllarda BRICS ülkeleri güçlü işbirliği ivmesini sürdürdü ve küresel ekonomik yönetişimi optimize etmeye ve küresel ekonominin yüksek kaliteli kalkınmasına kaldığı yerden devam etmesine destek vermeye önemli katkılarda bulundu" dedi. Liu, yavaşlayan küresel ekonomik büyüme, küresel durumun karmaşıklığı ve engellenen küresel kalkınma nedeniyle BRICS ülkelerini, sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel ekonomiyi canlandırmak için makro politika koordinasyonunu güçlendirmeye çağırdı. Liu, Çin'in BRICS ülkeleri arasındaki parasal ve mali işbirliğini derinleştirmek için altyapı yatırımlarında bilgi paylaşımı ve deneyim alışverişi yapmak gibi adımlar atacağını da söyledi.

Çin, bu yıl ev sahipliği yapacağı 14. BRICS zirvesine hazırlık çerçevesinde parasal ve mali işbirliğinde pratik sonuçlar elde etmek için diğer üye ülkelerle birlikte çalışacak. Liu ve Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang'ın eş başkanlığında yapılan toplantıya, diğer BRICS ülkelerinden maliye bakanları ve merkez bankası başkanları katıldı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harflerinden oluşan BRICS kısaltmasıyla anılan bu gelişmekte olan ülkeler grubuna bu yıl Çin başkanlık ediyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

Xinhua / Ekonomi