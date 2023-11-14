Çin, Bozhong 19-6 Kondensat Doğalgaz Sahası'nda Üretime Başladı

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Bohai Denizi'ndeki Bozhong 19-6 Kondensat Doğalgaz Sahası Faz 1 Geliştirme Projesi'nin üretime başladığını duyurdu. Proje kapsamında keşfedilen doğalgaz rezervleri 200 milyar metreküpü, kondensat petrol rezervleri ise 200 milyon metreküpü aşıyor.

TİANJİN, 14 Kasım 2023 (Xinhua) - Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Bohai Denizi'ndeki Bozhong 19-6 kondensat doğalgaz sahası görülüyor, 14 Kasım 2023.

Çin'in en büyük açık deniz ham petrol ve doğalgaz üreticisi olan Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Salı günü yaptığı açıklamada Bozhong 19-6 Kondensat Doğalgaz Sahası Faz 1 Geliştirme Projesi'nin üretime başladığını duyurdu.

Şirketin yazılı açıklamasında, Bohai Denizi'nin orta kesiminde yer alan proje kapsamında keşfedilen doğalgaz rezervlerinin 200 milyar metreküpü, kondensat petrol rezervlerinin ise 200 milyon metreküpü aştığı belirtildi. (Fotoğraf: Du Penghui/Xinhua)