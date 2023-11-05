Çin Başbakanı Li Qiang, yabancı yatırımların imalat sektörüne erişimini kolaylaştırmaya devam edecek

Çin Başbakanı Li Qiang, yabancı yatırımların imalat sektörüne erişimi üzerindeki kısıtlamaları kaldırmaya yönelik politikaların devam edeceğini söyledi. Li, aynı zamanda yabancı yatırımcıların hak ve çıkarlarını koruyacaklarını ve uluslararası standartlara uygun bir iş ortamı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, pazara erişimi kolaylaştırmaya ve yabancı yatırımların imalat sektörüne erişimi üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırmaya yönelik politikalar uygulamaya devam edecekleri sözünü verdi.

Li, söz konusu açıklamayı, Pazar günü, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış törenindeki konuşması sırasında yaptı.

Yabancı yatırımcıların hak ve çıkarlarını yasalara uygun olarak koruyacaklarını belirten Li, aynı zamanda piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası standartlara uygun bir iş ortamı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kurumsal açılımı teşvik etmenin, Çin'in yüksek standartlı dışa açılım politikasını genişletme sürecinde kilit bir hamle olduğunu söyleyen Li, kuralları uyumlu hale getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Li, reform sürecini çeşitli alanlarda daha da derinleştirme, dışa açılma için daha fazla platform oluşturma ve yüksek standartlı serbest ticaret alanlarından oluşan küresel odaklı bir ağ kurma sözü verdi.