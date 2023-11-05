Çin Başbakanı Li Qiang, pazar fırsatlarının daha fazla dışa açılmasını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti. Li, Çin'in büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu ve ithalatı artırarak ticaretin gelişimini destekleyeceklerini söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Pazar Fırsatlarını Daha Fazla Dışa Açmayı Teşvik Edecek

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, pazar fırsatlarının daha fazla dışa açılmasını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.

Li, söz konusu açıklamayı, Pazar günü 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış törenindeki konuşması sırasında yaptı.

Çin'in 1,4 milyardan fazla nüfusa ve 400 milyondan fazla orta gelir grubuna sahip olduğunu belirten Li, bu rakamların pazar talebi açısından büyük bir potansiyel sunduğunu ifade etti.

Çin'in her zaman pazar fırsatlarını paylaşmaya istekli olduğunu vurgulayan Li, ülkenin ithalatı aktif olarak artıracağını, mal ve hizmet ticaretinin koordineli gelişimini teşvik edeceğini, sınır ötesi hizmet ticareti için negatif listeler uygulayacağını, dış ticaret format ve modellerinde inovasyonu destekleyeceğini ve dijital ticareti geliştireceğini söyledi.

Li, Çin'in mal ve hizmet ithalatının beş yıl içinde kümülatif olarak 17 trilyon ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini belirtti.