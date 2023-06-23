Çin Başbakanı Li Qiang, Pakistan ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini güçlendirmeye hazır

Çin Başbakanı Li Qiang, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını ortaklaşa teşvik etmek için işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

PARİS, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Perşembe günü Paris'te yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını ortaklaşa teşvik etmek için Pakistan ile işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Li, Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Li, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) yüksek kaliteli kalkınmasını desteklemek ve iki ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine daha çok katkı sunmak üzere, iki tarafı koridor kapsamındaki büyük projeleri birlikte ilerletmeye çağırdı.

Başbakan, Çin ve Pakistan'ın birbirlerine her zaman samimi davrandıklarını, güvendiklerini, ayrıca iyi günde de kötü günde de dost olduklarını söyledi. Li, Pakistan'ın egemenliğini, ulusal bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasında, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesinde, ayrıca istikrar, kalkınma ve refah sağlamasında Çin'in bu ülkeye kararlı şekilde destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Li, Çin ve Pakistan arasında her koşulda süren stratejik işbirliği ortaklığının devamlı gelişimini teşvik etmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu oluşturmak için Pakistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Başbakan, bu yılın Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun 10. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Li, Çin'in her zaman olduğu gibi Pakistan'ı ekonomik kalkınmasını hızlandırma ve sürdürülebilir kalkınma kapasitesini artırma konusunda destekleyeceğini belirtti.

Başbakan, Pakistan'dan her türlü yerli terör örgütüne karşı kararlı ve etkili önlemler almasını ve ülkedeki Çin kurumları ile personelin güvenliğini sağlamasını beklediklerini ifade etti. Li, iki tarafın uluslararası adalet ve hakkaniyeti birlikte desteklemesi ve Çin ile Pakistan'ın yanı sıra gelişmekte olan diğer ülkelerin ortak çıkarlarını da koruması gerektiğini vurguladı.

Şerif ise Pakistan ve Çin'in iyi günde ve kötü günde dostluğunu sürdüren iki sarsılmaz kardeş olduğunu ve iki ülke arasındaki dostluğun kopmadan devam ettiğini söyledi.

Şerif, ülkesindeki siyasi partilerin ve toplumun her kesiminin, Pakistan ile Çin arasındaki dostluğun pekiştirilmesi yönünde hemfikir olduğuna işaret etti.

Pakistan'ın Kovid-19 pandemisine karşı mücadelesine ve ekonomik kalkınma çabalarına verdiği büyük destekten ötürü Çin'e minnettarlığını dile getiren Şerif, Pakistan'ın tek Çin ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumasını kararlı şekilde desteklediklerini belirtti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun yüksek kaliteli kalkınmasını desteklemek ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek için Pakistan'ın Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirten Şerif, Pakistan'daki Çinli personel ve kurumların güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Şerif ayrıca Pakistan'ın, Çin'i kontrol altına almaya veya üzerinde baskı kurmaya yönelik her türlü girişime karşı olduğunu ve çok taraflı ilişkilerde birbirlerine destek sağlamak üzere Çin'in yanında yer aldığını kaydetti.