Çin Başbakanı Li Qiang, küresel kalkınma için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu

Çin Başbakanı Li Qiang, küresel kalkınmadaki finansman açığı karşısında uluslararası topluma çağrıda bulunarak, gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de hassas durumdakilerin sorunlarını çözmek üzere samimi şekilde işbirliği yapılmasını ve birlikte çalışılmasını istedi.

PARİS, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı açıklamada, küresel kalkınmadaki finansman açığı karşısında uluslararası topluma çağrıda bulunarak, gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de hassas durumdakilerin sorunlarını çözmek üzere samimi şekilde işbirliği yapılmasını ve birlikte çalışılmasını istedi.

Cuma günü Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi'nin kapanış töreninde konuşan Li, bu bağlamda üç maddelik bir öneri getirdi.

Li, öncelikle küresel finansal yönetim reformunun kararlılıkla ilerletilmesi ve gelişmekte olan ülkeler için istikrarlı bir finansman ortamının oluşturulması gerektiğini söyledi. Başbakan, Çin'in adil ve etkin bir küresel finansal yönetim yapısının inşası ve uluslararası makro ekonomik politika koordinasyonunun güçlendirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Li, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kurumlarının G20 liderlerinin vardığı uzlaşıyı uygulaması, bir dizi yeni kota ve oy hakları reformunu tamamlaması, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin sesini duyurması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan, ikinci olarak küresel bir kalkınma ortaklığı inşa edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla kalkınma kaynağı sağlanması gerektiğini belirtti. Li, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere yardım ve fon sağlama konusundaki taahhütlerini samimi şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Gelişmekte olan ülkelerin bağımsız kalkınma için kapasitelerini artırması gerektiğini söyleyen başbakan, Çin'in tatbiki önlemler alarak gelişmekte olan diğer ülkelere kendi imkanları dahilinde çeşitli şekillerde destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Li, üçüncü olarak gelişmekte olan ülkelere yeni bir büyüme ivmesi kazandırmak üzere ekonomik küreselleşmenin ve serbest ticaretin kararlılıkla ilerletilmesi gerektiğini ifade etti. Başbakan, ticaret ve yatırımların serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını teşvik etmek üzere Çin'in uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ve ticari korumacılık, bağları koparma ve sanayi ve tedarik zincirlerinin kesilmesine kesin bir dille karşı olduklarını belirtti.

Li, anlaşmazlık ve belirsizliklerle dolu bir dünyada Çin ve Avrupa'nın bir yandan farklılıklarını korurken diğer yandan ortak zemin arayışında bulunması, uyuşmazlıkları azaltırken yakınlaşmayı artırması, daha yaratıcı işbirliğini teşvik etmesi, Çin-Avrupa ilişkilerinin istikrarından faydalanarak uluslararası durumdaki belirsizliklerle başa çıkması ve insanlığın sürdürülebilir kalkınmasını ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.