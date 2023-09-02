Çin Başbakanı Li Qiang IMF Başkanı Georgieva ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşerek işbirliğini güçlendirmeye söz verdi. Li, Çin'in ekonomik büyümeyi teşvik etmek için politika koordinasyonunu güçlendireceğini ve dışa açılmaya bağlı kalacağını belirtti. IMF Başkanı Georgieva ise Çin'in liderlik rolünü takdir ettiğini ve IMF'nin Çin'le işbirliğini ilerletmeye istekli olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Beijing'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cuma günü gerçekleştirilen görüşmede iki taraf işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Çin ekonomisinin, bu yıl sürdürebilir toparlanma trendini koruduğunu kaydeden Li, Çin'in politika koordinasyonunu güçlendirmeye devam edeceğini ve reform ve dışa açılmaya bağlı kalırken ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini söyledi.

Çin Başbakanı, ülkenin özel işletmeler için kalkınma ortamını optimize edeceğini, dış ticaretin ölçek ve yapısını iyileştireceğini ve yabancı sermaye çekip kullanmak için daha fazla çaba göstereceğini dile getirdi.

Li, ülkenin kendine güvendiğini ve sürdürülebilir ve sağlam bir ekonomik kalkınmayı teşvik kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Çin'in IMF ile işbirliğini derinleştirmeye ve küresel yönetişimde önemli rol oynamaya devam etmesi için IMF'ye destek vermeye istekli olduğunu kaydeden Li, IMF'nin 16. genel kota değerlendirmesinin anlamlı sonuçlar vermesini umduğunu söyledi.

Başbakan, IMF'nin korumacılık ve her türlü bağları koparma ve zincirleri kırma girişimlerine karşı durmasını, ekonomik küreselleşme ve serbest ticareti korumasını, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz akışını sürdürmesini ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki temsilini, sesini ve nüfuzunu artırmasına yönelik umudunu dile getirdi.

Çin'in IMF'nin borç konularında oynadığı rolü desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Li, tüm tarafların, orta yolda buluşup somut eylemlerle gelişmekte olan ülkeleri desteklemesini umduğunu belirtti.

Çin'in dünyanın ekonomik büyümesinin üçte birine katkıda bulunduğunu hatırlatan Georgieva ise IMF'nin Çin'in ekonomik büyümeyi teşvik etmek üzere attığı somut adımları takdir ettiğini ve Çin'in savunmasız durumdakilerin yanı sıra düşük ve orta gelirli ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmada ve küresel ekonomik büyümeyi gerçekleştirmede oynadığı liderlik rolüne değer verdiğini söyledi.

IMF'nin Çin'le işbirliğini ilerletmeye istekli olduğunu kaydeden Georgieva, tüm taraflara küresel tedarik zincirlerini istikrarlı ve sorunsuz tutarak parçalanma risklerini önleme çağrısında bulundu ve IMF'nin genel kota değerlendirmesinde olumlu sonuçlar elde etmeye çalışacağını belirtti.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng de Cuma günü Georgieva ile bir araya geldi. İkili, mevcut uluslararası ekonomik ve finansal durumun yanı sıra IMF'yle ilgili diğer önemli konularda görüş alışverişinde bulundu.