Çin Başbakanı Li Qiang, Hindistan'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Başbakanı Li Qiang'ın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan 18. G20 Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Mao, uluslararası ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaparak, G20'nin küresel kalkınma ve dünya ekonomisinin toparlanması için önemli bir platform olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hindistan hükümetinin daveti üzerine Çin Başbakanı Li Qiang'ın 9 ve 10 Eylül tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan 18. G20 Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Mao, Pazartesi günü yaptığı açıklamada dünya ekonomisinin artan aşağı yönlü baskı altında olduğu ve sürdürülebilir küresel kalkınmanın zorluklarla karşılaştığı bir dönemde, uluslararası ekonomik işbirliğinin ana platformu olan G20'nin ortaklığı güçlendirmesi, uluslararası ekonomi ve kalkınma ile ilgili başlıca zorlukların ele alınması için birlikte çalışması, ayrıca küresel sürdürülebilir kalkınma ve dünya ekonomisinin toparlanıp büyümesinin teşvik edilmesine olumlu katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Mao, "Çin, Yeni Delhi'de yapılacak G20 Zirvesi'nin bu konuda fikir birliği oluşturmasını, güven vermesini, refah ve kalkınmayı ortaklaşa teşvik etmesini umuyor" diye ekledi.